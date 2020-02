Diese Gratis-Spiele gibt‘s im Februar für die Xbox

Neuer Monat, neue „Games with Gold“: Im Februar können sich Xbox-Besitzer auf das Motorrad-Rennspiel „TT Isle of Man“ (vom 1. bis 29. Februar auf Xbox One verfügbar), das Survial-Horror-Game „Call of Cthulhu“ (vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox One verfügbar), das Action-Adventure „Fable Heroes“ (vom 1. bis 15. Februar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie den Shooter „Star Wars Battlefront“ (vom 16. bis 29. Februar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) freuen.