Eltern beeinträchtigter Kinder hängen in der Luft

Die Rechtslage ist komplex. Wie berichtet brauchen die Kinder beim Zahnarzt eine Vollnarkose. Früher war die Behandlung im Mittersiller Spital machbar. Dann kamen Haftungsfragen hinzu. Eine positive Nachricht gibt es auch Monate nach dem Gespräch bei Landes-Vize Christian Stöckl immer noch nicht. Die GKK (jetzt ÖGK) will die Betroffenen nach St. Johann in Tirol schicken, was wieder für viel Unverständnis sorgte. Verhandelt wird seither auch mit einer Ärztin in Zell am See-Schüttdorf, wo sich die Eltern sehr gut aufgehoben fühlen, es aber keine Kostenübernahme gibt.