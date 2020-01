5G-Netz: Huawei soll nur „begrenzte Rolle“ spielen

„Begrenzte Rolle“ für Huawei

Britischen Medienberichten zufolge verkündet die Regierung in London aber bereits am Dienstag ihre Entscheidung zu Huawei. Die „Financial Times“ berichtete am Wochenende, Regierungschef Boris Johnson werde dem chinesischen Unternehmen beim 5G-Ausbau eine „begrenzte Rolle“ gewähren. Demnach will die britische Regierung versuchen, den Anteil Huaweis an dem Projekt zu deckeln.