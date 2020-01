NÖ-Gemeinderatswahlen: 18 Mehrheiten verschoben

In Wiener Neustadt holte die Liste von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger die Mehrheit mit 45 Prozent der Stimmen, ein Novum bei Gemeinderatswahlen. Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte via Twitter und sprach von einem „fulminantem Ergebnis“ in ganz Niederösterreich, aber besonders in Wiener Neustadt, Amstetten und Gmünd. Denn auch in Amstetten überholte die ÖVP die SPÖ, genauso wie in Gmünd, wo die Volkspartei jetzt bei knapp 60 Prozent liegt.