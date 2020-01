Schnee-Spektakel lockte mehr als 800 Jugendliche

Schauplatz der Alpinbewerbe war das Großeck in Mauterndorf. Mit einer fabelhaften Zeit von 26,12 Sekunden sicherte sich Elisa Rainer von der Landjugend Tamsweg den Sieg in der Kategorie Ski-Damen unter 18 Jahre. Die vorjährige Goldmedaillengewinnerin Melanie Scheiber (Landjugend Leogang) erreichte den zweiten Platz, am dritten Stockerlplatz stand Lena Fischbacher (Landjugend Enns-Pongau). Hannes Scheiblbrandner (Landjugend Gastein) blieb mit einer Zeit von 23,86 Sekunden bei den Herren unter 18 ungeschlagen. Er verwies seinen Kollegen Hannes Penker (Landjugend Gastein) und Christoph Hinterberger von der Landjugend Unternberg auf die Plätze 2 und 3. Zu den Schnellsten des Tages gehörten auch die Sieger in der Kategorie Ski-Damen und Herren über 18: Mehrmalige Landessiegerin Valentina Pertl von der Landjugend Unternberg musste heuer den 1. Platz bei den Damen über 18 an Linda Fischbacher (Landjugend Enns-Pongau) abtreten. Sie gewann mit einer Rennzeit von 25,27 Sekunden und setzte somit Diana Meißnitzer (Landjugend Annaberg-Lungötz) auf den dritten Platz. Die absolute Bestzeit mit 22,40 Sekunden erzielte wie im letzten Jahr Stefan Walchhofer (Landjugend Enns-Pongau) in der Kategorie Herren über 18. Ihm folgten Markus Scheiber (Landjugend Leogang) und Thomas Scheiblbrandner (Landjugend Gastein).