Riegler & Prommegger 3. im Piancavallo-Teambewerb

Piancavallo war auch deshalb schon die Generalprobe für den Weltcup-Tour-Stopp in Österreich, weil der Slalom-Nachtevent in Moskau von 1. Februar auf 6. März verlegt worden war. In Lackenhof am Ötscher werden am 13. und 14. Februar ein Parallelriesentorlauf und ein Mixed-Team-PGS gefahren. Die Veranstaltung war für Anfang Jänner vorgesehen gewesen, wegen Schneemangels aber verschoben worden.