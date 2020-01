Bischof Glettler zu Besuch im SOS Kinderdorf Imst

„Der erste prominente Besuch im neuen Jahr bringt sowieso Segen mit“, frohlockte SOS-Kinderdorf-Geschäftsleiter Wolfgang Katsch sichtlich erfreut über den Besuch von Bischof Hermann Glettler in Imst. Es gebe eine bedeutende Schnittmenge beider Institutionen, wenn es um den Einsatz für junge Menschen in Not geht. „Wir dürfen junge Menschen nicht als betreute Objekte sehen, sondern sie ihre Welt mitgestalten lassen“, so Glettler, „das habe ich hier schön erlebt.“