„Brodie“ von Mutter gebissen, von Paar adoptiert

Das Old MacDonald Tierheim in Alberta gab aber nicht auf und fand unter Hunderten Bewerbungen das perfekte Paar für „Brodie“. Amanda Richter und ihr Freund Brad Ames entdeckten den Hund online und „waren sofort verliebt“, wie die britische Gratiszeitung „Metro“ berichtet. „Ich sah mir immer wieder seine Bilder an und musste auch manchmal weinen. Dann trafen wir ihn, gingen spazieren und am Ende landete er bei uns“, erinnert sich Richter im Gespräch mit dem Blatt. Hyperaktiv sei „Brodie“ schon, aber gleichzeitig sehr intelligent und lerne alle möglichen Tricks innerhalb von zehn Minuten.