Die Promi-Beautys entfliehen dem Winter

Mit ihren Bikini-Pics aus dem Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat auch Verona Pooth kürzlich ihre Fans in Ekstase versetzt. „Du bist der Wahnsinn“, schwärmten ihre Anhänger neben den Fotos der TV-Beauty auf Instagram und witzelten, als diese auch noch ihren Knack-Popo in die Kamera hielt: „Ah, daher kommt also das PO in Pooth.“