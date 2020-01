Das Ende ist traurig, aber ohne Alternative

Wiesinger ist die zurzeit gefragteste Dame des Landes. Mit ihrem Buch „Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört“, das am Montag erschien, sorgt die Lehrerin für ein nachhaltiges Beben. Die „Krone“ berichtete vorab und führte mit der Ombudsfrau des Bildungsministeriums ein Interview. Beim Gespräch in einem Café in der Wiener Innenstadt vergangenen Donnerstag ahnte sie bereits, was sie erwarten würde - schließlich hatte schon ihr erstes Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ für enormes Aufsehen gesorgt. „Ich wurde damals angefeindet. Man hat mir Mediengeilheit vorgeworfen. Dabei habe ich nur die Probleme benannt.“