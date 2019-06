In diesen Ländern ist der Urlaub am günstigsten

Im Osten Europas und in den klassischen mediterranen Urlaubsdestinationen bekommt man dieses Jahr sprichwörtlich mehr fürs Geld. Für 100 in Österreich verdiente Euro bekommt man in der Türkei und in Bulgarien Waren oder Dienstleistungen um 231 bzw. 213 Euro und damit mit Abstand am meisten. Richtig teuer wird es hingegen etwa in der Schweiz, Nordeuropa und in Überseedestinationen.