Riesentorlauf-GOLD für Österreich durch Hoffmann!

Österreichs Equipe hat am vierten Wettkampftag bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne die Medaillenserie fortgesetzt! Philip Hoffmann holte am Montag in Les Diablerets Riesentorlauf-Gold in überlegener Manier und gewann mit nicht weniger als 2,54 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Sandro Zurbrügg. Hoffmanns Lieblings-Disziplin kommt eigentlich erst am Dienstag mit dem Slalom.