Im Mühlviertel fährt Taxi um 4,90 Euro im Monat

Nur 4,90 Euro wird ab Februar in Hellmonsödt, Sonnberg und Zwettl an der Rodl das Taxi-Monatsticket kosten. Möglich macht es das Projekt Elektro-Dorfmobil. „Wer sich beim Verein anmeldet und monatlich selbst drei Stunden fährt, kann sich den Rest des Monats an Wochentagen von 8 bis 20 Uhr selbst besonders günstig von A nach B fahren lassen“, erklärt Schriftführer Rainer Lenzenweger das Konzept.