Thailand: Steirer (28) hing in Felswand fest

Zwei Tage zuvor hatte der Steirer Johannes G. mit weiteren acht rot-weiß-roten Springer-Kollegen an derselben Stelle noch mit einer spektakulären Sky-Diving-Show für allgemeines Staunen gesorgt. Am Montag wollte der 28-Jährige dann noch einmal zu seinem Privatvergnügen vom Berg Khao Ok Thalu in der Provinz Phatthalung im Süden Thailands in die Tiefe gleiten.