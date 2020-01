Mandy krallt sich die nächste Medaille

Waren es am Freitag im Super-G 13 Hundertstel die Salzgeber am Ende auf Gold fehlten, verpasste die Head-Pilotin ihren zweiten Olympiasieg am Sonntag nur um 0,15 Sekunden. Wie bereits im Super-G triumphierte die Schweizerin Amelie Klopfenstein. Gar nur EIN (!) Hundertstel fehlte der Tochter von Anita Wachter und Rainer Salzgeber in der Endabrechnung auf Silbermedaillengewinnerin Rosa Pohjolainen (Fin).