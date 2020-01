ER zog den Tschechen mit Zauberparaden den Nerv!

Nikola Bilyk (Kapitän Österreich, 12 Tore): „So ein erstes Spiel ist immer schwer. Man ist ein bisschen nervös, vor so einer Kulisse. Ich hoffe aber, dass die erste Nervosität jetzt weg ist. Es war ein unglaubliches Spiel von uns. Jeder hat gekämpft, wir haben alles auf dem Spielfeld gelassen. Wir sind in den entscheidenden Phasen cool geblieben. Wir waren in der Offensive richtig gut, in der Defensive nicht so. Am Ende hat uns der Tormann wirklich geholfen. Ich denke, das war der Schlüssel.“