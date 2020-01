Mutter und 3 Kinder tot: Nur Vater überlebte Crash

Nur wenige Stunden nach dem schweren Unfall mit sechs Toten in Südtirol hatte sich am Sonntagnachmittag in Bayern die Familientragödie im Straßenverkehr ereignet. Ein 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters war laut Polizei in der Nähe von Georgensgmünd auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto einer Familie geprallt.