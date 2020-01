Todeslenker von Südtirol drohen zwölf Jahre Haft

Sechs Menschen tot, elf teils schwer verletzt

Für sechs Studenten kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch am Unfallort. Von den elf weiteren Verletzten wurden laut der Presseagentur des Landes Südtirol vier schwer, fünf mittelschwer und zwei leicht verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Bruneck, Bozen und Brixen sowie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Rund 160 Mitglieder der Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Polizei und Unfallseelsorge sowie Psychologen waren am Unfallort im Einsatz gewesen.