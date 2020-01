Löw als „Panther“ zum Liebling der Fans

Titelverteidiger SAK wurde bei der 39. Auflage des UFC Puma Hallencups seiner Favoritenrolle vollauf gerecht, krallte sich vor den Augen von Teamkeeper Schlager und der LASK-Kicker Goiginger und Wiesinger mit einem 5:1-Finalsieg über Hallwang als erster Klub zum sechsten Mal die Stier-Trophäe, die so zum zweiten Mal in Nonntaler Besitz überging. Als Topscorer trug sich mit 19 Treffern Jukic ein, der aber Dickers Torrekord (21 Tore) von 2018 im Endspiel nicht knacken konnte. Das vereitelte mit Löw dreimal der Hallwang-Lenker - in ungewohnter Doppelrolle.