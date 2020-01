Waldbrände: Dschungelcamp heuer ohne Lagerfeuer

„Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau“, sagte ein Sprecher des Senders. „Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können.“ Die Show, die am 10. Jänner unter anderem mit der österreichischen Schauspielerin Sonja Kirchberger startet, werde darum wie geplant stattfinden können - nur eben ohne Lagerfeuer und ohne Kerzen.