Kreuzbandriss-Serie bei Skisprung: Regel-Änderung?

Hofer sprach zuletzt im deutschen Fernsehen davon, das Problem entweder durch direkten Eingriff in die Regeln in den Griff bekommen zu wollen. „Oder indirekt, indem man die Landung in der Punktewertung mit einem höheren Faktor bewertet.“ Der frühere deutsche Weltklasse-Springer Martin Schmitt reagierte auf letzteren Vorschlag mit Unverständnis. „Das ist genauso, als würde man in der Formel 1 keine Auslaufzonen mehr machen, damit die Piloten nicht mehr so schnell durch die Kurve fahren.“