Autoscheiben eingeschlagen: Täter nun ausgeforscht

In der Nacht auf 23. Juli schlug der Vandale am Lohbachufer, in der Technikerstraße sowie am Vögelebichl in Innsbruck bei mehreren Pkw die Seitenscheiben ein. „Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektion Innsbruck-Hötting wurde nun ein 57-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht“, heißt es von Seiten der Exekutive. Er zeigt sich geständig zehn Fahrzeuge beschädigt zu haben.