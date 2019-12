Darts olympisch, aber ohne Alkohol? „Fuck off!“

„Wenn das IOC zu mir sagt, ihr könnt morgen ein olympischer Sport sein, aber es gibt keinen Alkohol mehr, weil wir das so wollen, dann sage ich: fuck off. Wir sind einfach gewöhnliche Menschen, die einen schönen Abend verbringen wollen“, sagte Hearn der Deutschen Presse-Agentur im Rahmen der WM in London. Darts sei „der einzige Sport der Welt, bei dem es eine richtige Party gibt“, so der 71-Jährige.