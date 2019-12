Glatteis: Frau stürzte sieben Meter in die Tiefe

Das deutsche Urlauberpaar wollte zur Gajacher Alm von ihrer Ferienunterkunt am Weißensee wandern. Der Weg dorthin war schneebedeckt. Plötzlich rutschte die 66-Jährige aus und stürzte in Folge sieben Meter talwärts in die Tiefe. Dort konnte sie sich noch an einem Baum festhalten. Weil ihr die Kräfte ausging, schaffte sie es nicht mehr zurück auf den Wanderpfad. Auch ihr Gatte konnte ihr wegen des Glatteises nicht helfen. Sofort setzte der Deutsche einen Notruf ab. Bei Einbruch der Dunkelheit konnte sie unverletzt von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle sowie von zwei Bergrettern geborgen werden.