Leader blamierte sich beim Schlusslicht erneut

Aus dem 14. Auswärtssieg im 15. Spiel wurde für die McIlvane-Crew abends nichts. Obwohl eigentlich mit mehr Spielanteilen, geriet der Leader, der aber nicht überzeugen konnte und wie beim Heim-1:2 oft gegen Finnen-Hexer Järvenpää den Kürzeren zog, ab dem Mitteldrittel gleich dreimal in Rückstand. Da hatte weder Brickleys 1:1 in Überzahl noch Schiechls 2:2 lange gehalten. Weil auch ein Kolarik-Tor (53.) aberkannt wurde, Huber dazu eine umstrittene Strafe ausfasste. Und als Herburger per Abfälscher 43 Sekunden vor der Sirene Salzburgs Sturmlauf belohnte, die Overtime rettete, war in dieser auch blitzartig Schluss: Hari verlor das Bully, Heinrich stand plötzlich gegen zwei Dornbirner und Goalie Herzog war beim Abpraller geschlagen