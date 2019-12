So veränderten Gemeinde-Fusionen die Steiermark

„Fake News“ sorgten für Verärgerung

Aufregung gab es zu Jahresbeginn wegen Medienberichten, wonach die Kosten in den Fusionsgemeinden viel stärker gestiegen seien als in nicht-fusionierten Gemeinden. „Das waren ,Fake News‘“, sagt Wlattnig sehr direkt. Es sei damals mit falschen Zahlen operiert worden, in Wirklichkeit würde es nur einen marginalen Unterschied geben.