Russland legt Einspruch gegen Doping-Sperre ein

Russland wird nach Angaben seines Nationalen Olympischen Komitees bis Freitag Einspruch gegen die neuen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) einlegen. Der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) soll das Schreiben bis dahin aufsetzen, sagte NOK-Chef Stanislaw Posdnjakow am Dienstag in Moskau. Das RUSADA-Aufsichtsgremium hatte den Einspruch bereits am Donnerstag beschlossen.