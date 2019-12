600 ÖBB-Mitarbeiter arbeiten am Heiligen Abend

Auch Wolfgang Stocker wird am 24.Dezember als Zugbegleiter der ÖBB im Dienst sein. Seine Fahrt beginnt an diesem Tag um 12 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof und führt ihn über Innsbruck nach Verona, wo er gegen 19 Uhr ankommen wird.

Weihnachten wird er dort bei einem gemeinsamen Essen mit seinen italienischen und österreichischen Kollegen feiern. Weil in Italien erst am 25.12. gefeiert wird, haben viele Lokale offen. Erst am nächsten Morgen führt in sein Dienst wieder von Verona über Innsbruck nach Salzburg, wo er dann am Abend gemeinsam mit seiner Familie Weihnachten feiern wird. Wolfgang ist seit zwölf Jahren bei den ÖBB und war früher im Gastgewerbe tätig - deshalb ist er es gewohnt, Weihnachten für andere Menschen da zu sein. Er hebt die Stimmung am 24. besonders hervor. „Man merkt eine besondere Wertschätzung der Fahrgäste. Viele sind unterwegs, die an dem Tag selbst gearbeitet haben.“