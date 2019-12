Land zahlte „keinen Cent für das Chaletdorf“

Groß war die Aufregung nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Demzufolge sollen in die Luxus-Hotelanlage am Pass Thurn in Mittersill von Land und Gemeinden insgesamt vier Millionen Euro an Subventionen geflossen sein. Das Land klärt auf: Fördermittel gab es lediglich für die Panoramabahn. Die „Krone“ berichtete bereits über das Aufreger-Projekt.