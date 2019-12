Nächstes Chaletdorf in Hollersbach geplant

Eigentlich hätten heute noch weitere Tagesordnungspunkte diskutiert werden sollen. Darunter die Teilabänderung des Flächenwidmungsplans. Ein Wohngebiet sollte in ein Zweitwohnsitzgebiet umgewidmet werden. Steiner ließ den Punkt aber von der Tagesordnung streichen: „Wir wollen Ruhe in die Zweitwohnsitz-Debatte bringen und den Fristenlauf einhalten.“ Hollersbach ist mit 18,8 Prozent Zweitwohnsitzen eine Beschränkungsgemeinde. Das derzeitige Raumordnungsgesetz gewährt aber Ausnahmen für Zweitwohnsitze in speziell dafür gewidmeten Gebiete. Dem will Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) Einhalt gebieten: „Das Raumordnungsgesetz von damals passt nicht zur Situation von heute. Wir werden uns anschauen, ob das in Zukunft noch möglich sein darf.“