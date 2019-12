Dobratsch: Ein windiger Bergadvent

Mit kräftigem „Glück auf“ begrüßte oben auf dem Gipfel der Bad Bleiberger Bürgermeister Christian Hecher die Adventwanderer, denn der Gipfel des Villacher Hausbergs liegt nicht in der Draustadt, sondern in Bad Bleiberg. Verständlich, dass oben ein Knappenkreuz thront. Begleitet wurden die Adventwanderer von Villacher Bergrettern, die Ortsstellenleiter Arnulf Müller zur Sicherheit der Teilnehmer entsendet hatte, und in deren Reihen sich mit Gerhard Gfreiner auch ein bergerfahrener Diakon befindet, der erstmals die Adventandacht bei der Deutschen Kirche zelebrierte.