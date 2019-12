Erster TV-Auftritt: Hirscher trifft Becker

Es ist sein Auftritt in einem TV-Studio als Pensionist: Marcel Hirscher wird am Montag wohl die Einschaltquoten bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV in die Höhe schnellen lassen - auch weil er eine illustre Runde mit Boris Becker, Max Verstappen und Zlatko Junuzovic und vielen mehr komplettiert. „Anpfiff“ ist um 21:15 Uhr.