Nur Russin verhindert Sieg von Vanessa Herzog

Vanessa Herzog hat am Sonntag in Nagano ihr bestes Ergebnis im laufenden Eisschnelllauf-Weltcup erreicht. Österreichs Sportlerin des Jahres landete über 500 m mit 0,21 Sekunden Rückstand auf die Russin Angelina Golikowa an der zweiten Stelle. Für die Tirolerin war es der zweite Podestplatz in diesem Winter auf jener Distanz, auf der sie in vier Wochen in Heerenveen ihren EM-Titel verteidigen will.