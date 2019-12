Unmengen von Schadholz: Schutzwälder sind bedroht!

Es ist eine gigantische Zahl. Durch die enormen Schneefälle in Osttirol vor wenigen Wochen entstanden mindestens 250.000 Kubikmeter an Schneebruchholz. Dieses Schadholz ist in der Verarbeitung aber nur sehr wenig wert. Der Markt ist nämlich mit Windwurf- und Borkenkäferholz aus ganz Europa mehr als übersättigt. Rund 40 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren liegt der Holzpreis momentan. Doch nicht nur deswegen ist für viele Forstarbeiter die Ernte des Holzes unrentabel. Hinzu kommt, dass die Pflege und Bewirtschaftung des Schutzwaldes wesentlich teurer ist als die eines „normalen“ Waldes.