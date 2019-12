So prächtig gedeiht Schönbrunner Elefantenbaby!

Jede Woche präsentiert Maggie Entenfellner, Österreichs beliebte „Krone“-Tierschützerin, auf krone.tv und ServusTV die interessantesten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt. In der sechsten Folge begleiten wir die renommierte Elefantenforscherin Angela Stöger-Horwath. Sie beobachtet seit „Kibalis“ Geburt, wie Mutter und Tochter kommunizieren. Mithilfe hochempfindlicher Spezialgeräte zeichnet die Wissenschaftlerin die Laute der Tiere auf und notiert das dazugehörige Verhalten. Der Tiergarten Schönbrunn bietet für Stöger-Horwath ein ideales Arbeitsumfeld, denn im Freiland kommt man selten so nah an die Tiere heran.