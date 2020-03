Allesfresser „Idefix“ ++ Fledermäuse in Not

Maggie Entenfellner, Österreichs bekannteste Tierschützerin, präsentiert jeden Samstag die interessantesten, unterhaltsamsten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt hier auf krone.tv und ServusTV. Und das erwartet Sie unter anderem in der aktuellen Folge: Eichhörnchen „Rudi“ braucht eine Zahnkorrektur und eine Kastration, Terrier-Mischlingsdame „Bonny“ kämpft sich ins Leben zurück, ein Hundecoach soll Allesfresser „Idefix“ kulinarische Mäßigung schmackhaft machen und Freiwillige im Einsatz für Fledermäuse in Not.