Salzburg: Folgt Liefering-Juwel auf „Tor-Monster“?

Völlig ausgeschlossen ist es nicht, dass Haaland am Dienstag in der Königsklasse gegen Liverpool zum letzten Mal das Bullen-Trikot getragen hat. Heute fehlt der Wunderstürmer dem Meister beim Herbst-Kehraus in Hartberg „aufgrund einer Verletzung“. Tatsache ist, dass sich Haaland nach dem Trip am Mittwoch nach Dortmund und Leipzig (Coach Nagelsmann, der beim gestrigen Training den eigenen Videoanalysten abschoss: „Ich denke, es ist gut verlaufen“) mehr denn je um seine Zukunft Gedanken machen wird.