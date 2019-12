Einbrecher plünderten Häuser

Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände - darauf hatten es die Kriminellen abgesehen, wenn sie von Rumänien zu ihren Beutezügen ausschwärmten. Häuser wurden ausspioniert, dann schlugen die Täter zu. Ermittler der Polizei hefteten sich an die Fersen der Serientäter, die 15 Einbrüche verübt haben sollen. Die Masche der Gruppe: Immer wieder fuhren die Kriminellen über die Grenze - und plünderten dann bevorzugt schmucke Häuser in den Bezirken Mistelbach und Korneuburg (NÖ) sowie in der Region Neusiedl.