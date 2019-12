Und schon wieder gingen Drogenlenker ins Netz

Schon wieder wurden von der Landesverkehrsabteilung Schwerpunktkontrollen „Drogen im Straßenverkehr“ durchgeführt. Dabei wurde ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Wels angehalten. Diesem Lenker wurde die Lenkberechtigung bereits vor zwei Jahren wegen Suchtgift am Steuer entzogen und noch nicht wieder ausgefolgt.