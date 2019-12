Nächtliche Jagd auf Raser endet mit Blechsalat

Wilde Verfolgungsjagd durch zwei Wiener Bezirke am späten Montagabend: Beamte wollten den Lenker eines Autos, der eine rote Ampel missachtet hatte, aufhalten - doch der Mann stieg aufs Gas und raste davon. Mehrmals touchierte er in der Folge den Wagen der Beamten in Zivil, ehe sich die Polizisten aufgrund der gefährlichen Situation selbst dazu entschlossen, den Pkw des Lenkers zu rammen - und damit die Wahnsinnsfahrt zu stoppen.