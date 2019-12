Große Trauer um Roxette-Sängerin Marie Fredriksson

Gessle: „Danke Marie, danke für ALLES“

Auch Per Gessle trauert in einem Statement um seine Bühnenkollegin: „Die Zeit vergeht so schnell. Es fühlt sich an wie gestern, als Marie und ich in meiner kleinen Wohnung in Halmstad saßen und unsere Träume teilten. Und was für einen fantastischer Traum. Danke Marie, danke für ALLES. Du warst eine wirklich einzigartige Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden. Du hast meine Schwarz-Weiß-Lieder mit den schönsten Farben gemalt.“