Olympia-Quotenplatz für WM-Sechste Bildstein/Hussl

Am letzten Wettfahrtstag machte das Duo mit einem dritten Rang den Einzug ins Medal Race perfekt. „Uns fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Wir verloren kurzzeitig den Fokus, sodass das letzte Rennen der Goldflotte nicht mehr perfekt war. Das Medal Race wollten wir dann aber in vollen Zügen genießen und noch ein letztes Mal in dieser Saison Vollgas geben“, erklärte Hussl.