Grand Prix verspricht heiße Jackpot-Jagd

Um in dem illustren Starterfeld dabei zu sein, reichte in der Quali oft nicht einmal ein fehlerfreier Ritt. Der Ex-Lamprechtshausener Stefan Eder schaffte den Cut beim Salzburg Masters am Freitag auf Dr Scarpo mit der siebenten Zeit. Der Samstag-Start des Duos im Römerhof Championat war der GP-nahen Sprunghöhe von 1,55 Metern geschuldet. „Und auch, um den Wallach noch besser an die Halle und die spezielle Atmosphäre zu gewöhnen“, betonte Eder. Der im Grundparcours gleich den nächsten Nuller nachlegte. Platz sechs im Stechen (Sieger der Pole Andrezej Oplatek vor den gleichfalls fehlerfreien Shane Breen/Irl, Michael und William Whitaker/Gb, sowie Fabio Brotto/It) mit einem Abwurf tat nicht weh.