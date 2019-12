Thomas Gottschalk plaudert über Sex im Alter

Von der Gesellschaft bekomme man vorgelebt, dass Sex über 60 etwas sei, was man besser lassen sollte, so Gottschalk zu Besuch in der Talkshow von Sandra Maischberger. „Darüber habe ich meine Meinung geändert. Ich hab mal kurz Pause gemacht und dann gesagt: Ach, komm!“, erklärte der Moderator. Denn wie er wisse, erledige sich der Spaß am Leben nicht mit einem gewissen Lebensalter.