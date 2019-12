Linzer Demo-Organisatoren müssen doch nicht zahlen

23.000 Euro

Zu dem Bündnis gehören zahlreiche Organisationen. Weil die SJ OÖ und die KJÖ aber die Kundgebung angemeldet hatten, sah das Gericht sie als Organisatoren an. Es sprach den Klägern in erster Instanz Schadenersatz (14.400 Euro) zu, inklusive Prozesskosten sollen die beiden Jugendorganisation eine Summe von über 23.000 Euro bezahlen. Sie gingen in Berufung.