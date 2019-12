„Fortnite“-Hype: Stars spielen für guten Zweck

Das gab es noch nie: 25 bekannte Profi-Fußballer trafen einander am Mittwoch in Köln, um gegeneinander anzutreten - allerdings nicht am Fußballrasen, sondern in der virtuellen Welt: Sportler wie Marco Reus und Julian Brandt stellten ihre Fähigkeiten im weltweit bekannten Videospiel „Fortnite“ unter Beweis. Beim Charity-Turnier, bei dem unter anderem Spenden für SOS-Kinderdorf gesammelt wurden, waren auch zahlreiche Profi-Gamer wie der Österreicher Klaus „Stompy“ Konstanzer dabei. „Prudiz“, einer der erfolgreichsten „Fortnite“-Gestalter der Welt, mischte sich für krone.at unter die Gamer.