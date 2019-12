Oberndorfs Schüler sind für Hochwasser gewappnet

„Die effektivste Maßnahme ist eine Aufweitung: dem Bach soll mehr Platz gegeben werden. Aber auch Mauern, wie sie durchgehend in der Stadt Salzburg zu finden sind oder Dämme – eine schnell errichtete, günstige Variante – tragen wesentlich zum Schutz vor einer Überschwemmung bei“, erklärt der Experte den Schülern. Auch in Oberndorf wurden Dämme errichtet und Pumpen installiert, um nicht nochmals derselben Gefahr wie 2002 und 2013 ausgesetzt zu sein, als in Salzburg und Oberndorf die Salzach beinahe aus den Ufern trat. Mittlerweile wurde an den Gefahrenstellen der Schutz verbessert. Zell am See und Mittersill waren im Pinzgau Schwerpunkte, auch Altenmarkt konnte fertiggestellt werden. Was Förderungen von Bund und Land betrifft: „Da würde immer mehr gehen“, sagt der Angelmaier.