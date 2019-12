Lawinenwarndienst als App bisher voller Erfolg

Vor dem Jubiläum des 100.000 Downloads steht die App des Tiroler Lawinenwarndienstes. Was als Hilfe für die heimischen Lawinenkommissionen begann, wurde mittlerweile zum Dauerbrenner für all jene, die Skitouren unternehmen oder als Variantenfahrer in den Bergen von Tirol, Südtirol und Trentino unterwegs sind.