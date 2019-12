Sieg über Chelsea rührt West-Ham-Goalie zu Tränen

Als seine Mitspieler ihn nach dem Abpfiff auf dem Platz umarmten, begann der Keeper zu weinen. Dann umarmte er unter Tränen seinen Vater, der das Spiel von der Tribüne aus verfolgt hatte. Für den 33-jährige Martin, der vorher bei Millwall und bei den MK Dons unter Vertrag stand, war es der erste Einsatz in der Premier League. „Es fühlt sich einfach nicht echt an“, sagte Martin. „Ich bin jetzt 33, hatte eine anständige Karriere. Ich habe einige Spiele absolviert, aber auf so was bereitet einen das nicht vor. Ich konnte in den letzten zwei Tagen kaum etwas essen.“