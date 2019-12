Lindner-Klub schießt Nürnberg tief in die Krise

Wichtiger Sieg für den SV Wehen Wiesbaden, nächster Rückschlag für den 1. FC Nürnberg: Der bisherige Letzte der 2. deutschen Bundesliga schaffte dank eines 2:0 in Nürnberg am Samstag den Vorstoß auf den vorletzten Rang, der FC liegt nur noch zwei Zähler davor auf Platz 16 ebenfalls in der Abstiegszone. Einen großen Anteil daran hatte ÖFB-Goalie Heinz Lindner, der sein Tor sauber hielt.